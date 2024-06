Explosies op Krim, burgerslachtoffers gemeld bij raketaanval

In de door Rusland bezette havenstad Sevastopol op de Krim zijn zware explosies gemeld. Volgens het lokale bestuur zijn vijf mensen gedood en ruim honderd mensen gewondgeraakt. Het Kremlin beschuldigt Oekraïne van een raketaanval.

Er is geen onafhankelijke informatie over de situatie in Sevastopol. Internationale media schrijven erover op basis van berichten in Russische staatsmedia. Op Russische nieuwssites worden foto's gedeeld van gewonde strandgangers, maar de authenticiteit hiervan is niet vastgesteld.

Dode gemeld in Charkiv

Oekraïne heeft niet gereageerd op de aantijging. Wel meldt het land een nieuw Russisch bombardement op de noordwestelijke stad Charkiv. Daarbij kwam volgens de gouverneur een persoon om het leven. Afgelopen nacht werden volgens de lokale autoriteiten drie mensen gedood en raakten tientallen burgers gewond. Volgens de laatste informatie zit de halve stad zonder stroom door de Russische aanvallen.

In Sevastopol, waar de Russische marine een grote basis heeft, zou een raketaanval zijn uitgevoerd. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er vijf raketten van Amerikaanse makelij zijn afgevuurd. Vier daarvan werden volgens de verklaring neergehaald. De vijfde zou door luchtafweer zijn geraakt, uit koers zijn geraakt en vervolgens zijn geëxplodeerd in de buurt van een strand.

'Drie kinderen dood'

De door Rusland aangestelde gouverneur stelt dat zeker drie kinderen zijn omgekomen bij de raketaanval. Er wordt gesproken van minstens 124 gewonden. Meerdere kinderen en volwassen zouden ernstig gewond zijn geraakt. Deze informatie valt niet te controleren.

Het Kremlin houdt Kyiv en Washington verantwoordelijk voor de explosies. Er wordt beweerd dat er Atacms-raketten zijn gebruikt. Dat zijn de langeafstandsraketten die Oekraïne van de VS heeft gekregen.

De Russen zeggen dat er clustermunitie in de raket zat. Het is onduidelijk of dat klopt, maar het is bekend dat Washington het Oekraïense leger ook heeft voorzien van deze omstreden vorm van munitie. Ook Rusland zet clustermunitie in bij aanvallen tegen Oekraïne.

In deze afbeeldingen zie je hoe clustermunitie werkt en waarom het een gevaar is voor burgers: