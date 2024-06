Kabinet wil moordzaken oplossen via commerciële DNA-databanken, advocaten kritisch

Het Openbaar Ministerie heeft wel oren naar de nieuwe opsporingsmethode. Sterker: er wordt op dit moment al een pilot mee gedaan. In twee onopgeloste Limburgse moordzaken gaat justitie sporen vergelijken met profielen uit private DNA-databanken. Het gaat om de moord op Sjef Leukel uit Berg en Terblijt in 2004 en de moord op een vrouw wiens identiteit onbekend is. Haar lichaam werd in 2013 gevonden in de Pietersplas bij Maastricht.

In deze "heel ernstige zaken" is alles al geprobeerd, zegt landelijk forensisch officier van justitie Mirjam Warnaar. "Dit is het laatste redmiddel." Het OM werkt samen met twee Amerikaanse stamboombedrijven die klanten hebben van over de hele wereld. Die bedrijven vragen hun klanten expliciet om toestemming voor het gebruiken van hun DNA voor opsporingsdoeleinden, benadrukt het OM.

(Eén) rechter akkoord

Het OM zegt dat de pilot past binnen de huidige Nederlandse opsporingswetten. Toch legden Warnaar en haar collega's de methode voor aan een rechter-commissaris. "Omdat we heel zorgvuldig willen zijn." Die rechter gaf vervolgens akkoord.

Eén rechter die akkoord is, is volgens Geert-Jan Knoops niet voldoende. "Het OM vraagt eenzijdig zo'n toestemming aan. Maar hun standpunten worden niet weersproken door een verdediging, want die is er niet. Er is zelfs formeel nog geen verdachte."

Ook bio-ethicus Nina de Groot blijft kritisch. Ze benadrukt het belang van het vinden van daders, maar vindt ook dat de "fundamentele rechten" van mensen beschermd moeten worden. "Het gaat om de privacy van vele onschuldige burgers. Dit vraagt om een democratisch proces. En ik denk dat ook de wetgever daar een centrale rol in heeft."