World Series-winnaar Jansen wil ooit Oranje-bondscoach worden: 'Zou te gek zijn'

"Het is een eer om voor je land uit te komen en het lijkt mij mooi om te coachen en jonge spelers te helpen. Ik wil anderen de kans geven om mee te maken wat ik heb meegemaakt. Maar eerst hoop ik zelf nog voor Oranje te spelen op de World Baseball Classic volgend jaar in Miami."

De Oranje-honkballer is 33 jaar oud en denkt steeds vaker aan het leven na zijn actieve carrière. Ziet hij het zitten om bondscoach te worden van het Koninkrijksteam? "Ik weet nog niet zeker wat ik wil doen, maar als ik de kans krijg is dat wel te gek. Waarom niet?", reageert hij.

Vijf dagen na het winnen van de World Series met Los Angeles Dodgers loopt Kenley Jansen nog altijd rond met een grote glimlach. Hij is een ster in de Verenigde Staten, maar in een gesprek met de NOS blijkt zijn liefde voor Nederland nog altijd groot te zijn.

"Alle ups en downs die je meemaakt, de teamgenoten met wie je al zolang speelt, dat is waar je het voor doet", vervolgt Jansen. "We hebben twee keer een World Series verloren (in 2017 en 2018, red.), dus blijkbaar is het drie keer scheepsrecht. Na de laatste uit was het echt een opluchting. We wilden het gedaan hebben. Het was een geweldig moment."

Los Angeles, stad van kampioenen

Al 15 jaar speelt de 33-jarige Jansen in de organisatie van de Dodgers, waarvan de laatste tien jaar in de hoofdmacht. Met de club steeg de werper tot grote hoogte. Al jaren behoren Jansen en de Dodgers tot de top in de MLB, maar op een World Series-titel wachtten ze al 32 jaar aan de Amerikaanse westkust.

Jansen weet dan ook als geen ander hoe erg de club en de stad smachten naar dit succes. "Dit betekent zoveel voor hun. 32 jaar is een lange tijd en Los Angeles is een stad van kampioenen. Wat de stad nu ook doormaakt met de coronapandemie is vreselijk, Dit geeft ze een goed gevoel en dat we het samen kunnen doen met de basketballers van de Lakers die ook kampioen werden, is prachtig."