Hockeymannen verliezen na shoot-outs van Duitsland, zoeken naar vorm voor Spelen

De Nederlandse hockeymannen hebben zondagmiddag in de FIH Pro League na shoot-outs verloren van Duitsland. Na de reguliere speeltijd stond er een 2-2 stand op het bord, maar de Duitsers gaan er door de succesvolle shoot-outs vandoor met het bonuspunt.

Door de nederlaag lopen de Nederlandse mannen averij op in de strijd om de eindzege in de FIH Pro League. Ze zullen nu de laatste drie wedstrijden (tweemaal tegen België en nog een keer tegen Duitsland) allemaal moeten winnen. Die duels worden allemaal in de komende zeven dagen gespeeld, daarna richten de hockeyers zich op de Olympische Spelen in Parijs.

De vrouwen legden gisteren al beslag op de eindzege in de FIH Pro League.