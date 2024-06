Duizenden naar kust voor klimaat, maar geen langste menselijke ketting ooit

Duizenden mensen hebben vandaag aan de Nederlandse kust als klimaatprotest kettingen gevormd. De organisatoren bedachten de actie voor mensen die wel willen laten zien dat ze zich zorgen maken om klimaatverandering, maar niet "met een bord in hun handen in Amsterdam willen staan of een snelweg blokkeren", zegt een woordvoerder.

Het idee van de organisatie was om de langste menselijke ketting ooit in Nederland te vormen, maar daar waren te weinig mensen voor gekomen. De bedoeling was een onafgebroken ketting te maken van Hoek van Holland naar Den Helder. Ook werden er mensen verwacht op onder meer Texel, Schiermonnikoog en in Eemshaven.

Voor het oorspronkelijke plan waren 150.000 mensen nodig, maar uiteindelijk hebben 20.000 mensen zich aangemeld en volgens de organisatie zijn er zo'n 30.000 gekomen. De organisatie zegt toch blij te zijn met de opkomst.

"Een demonstratie is vaak op een plek waar het niet hoort", zegt de woordvoerder. Daar voelen mensen zich niet altijd fijn bij, zegt hij. "Dit is heel zichtbaar op het strand, maar het is niet zo massaal, want je staat met één iemand naast je en niet opgesloten in de massa."

Sommige deelnemers hadden uren gereisd om erbij te zijn, zeggen ze tegen de NOS: