Weghorst voelt dat hij dichter bij basis komt: 'Ik kan dit Oranje beter maken'

Op vertrouwde grond in Wolfsburg voelt Wout Weghorst zich op zijn gemak. In de zaal waar in zijn periode bij VfL Wolfsburg (2018-2022) de wedstrijdbesprekingen werden gehouden, staat hij nu de pers te woord, met naast hem Cody Gakpo.

"Leuk hier terug te zijn", zegt Weghorst. Meer ook niet. Hij is volledig gefocust op Oranje en het EK. Een vraag over een eventuele transfer had hij wel verwacht en die kwam ook. Ajax en FC Twente hebben belangstelling.

"Natuurlijk zijn er dingen die spelen, maar er is genoeg over gezegd...", antwoordde hij.

Weghorst is een serieuze kandidaat voor Ajax, zo bevestigen bronnen aan de NOS. Maar dat hij al in vergevorderde gesprekken zou zijn, zoals andere media eerder meldden, ontkent zowel de technische leiding van Ajax als de zaakwaarnemer van Weghorst.

'Zou dom zijn met andere dingen bezig te zijn'

"Voor mezelf heb ik tweeënhalve maand geleden een pad uitgestippeld om nu in topvorm zijn", zegt hij. "Het zou dom zijn nu met andere dingen bezig te zijn. Mijn focus ligt hier..."

Kijk hieronder naar wat Weghorst zegt over een eventuele transfer: