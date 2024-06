Groenewegen wint NK met machtige sprint en wordt emotioneel: 'Was een lastig halfjaar'

Dylan Groenewegen heeft het Nederlands kampioenschap bij de mannen gewonnen. In Arnhem was hij in de sprint met overmacht de snelste. Olav Kooij en Ramon Sinkeldam mochten mee het podium op.

De laatste vluchter Jasper Haest werd met nog één kilometer te gaan ingerekend, waarna het een massasprint werd. Groenewegen zat goed gepositioneerd en maakte het overtuigend af.

Na de streep werd de kersvers Nederlands kampioen enigszins emotioneel. "Ik was echt overtuigd van mijn kunnen in de laatste kilometer. Ik ben superblij, dit is gewoon een trui voor een heel jaar, dus dat is mooi. Het was niet heel makkelijk, zeker het begin van het jaar niet."