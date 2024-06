Coureur zwaargewond bij TT-Brommersprint Assen, evenement afgelast

Een coureur is zwaargewond geraakt door een val bij de TT Brommersprint in Assen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het evenement is afgelast, laat de organisatie weten.

De race was bezig op een weg aan de zuidzijde van de Vaart en het publiek stond aan de andere kant van het water, schrijft RTV Drenthe. Een woordvoerder van de politie meldt dat veel mensen het ongeluk hebben zien gebeuren. Zij kunnen contact opnemen met slachtofferhulp. "We willen als organisatie vragen om zorgvuldig met beelden om te gaan waarop het ongeluk te zien is", zegt Jan Gerbrand Krol, directeur van het TT Festival tegen de regionale omroep.

De coureur zat op een dragrace-voertuig, zegt de woordvoerder. Dragrace is een tak van de motor- en autosport waarbij coureurs vanuit stilstand een wedstrijd tegen elkaar racen in een rechte lijn.

Brommersprint

Het negendaagse TT Festival in Assen bestaat uit verschillende onderdelen. De Brommersprint werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Daarbij zouden in totaal veertig coureurs een sprint trekken om te strijden voor de Nederlandse Scooter Sprint Competitie (NSSC).

Tussen de wedstrijden door zouden er motorrijders stunts laten zien en zou op het water een jetski-show en een flyboard-show te zien zijn. Het evenement zou van 13.00 uur tot 18.00 uur duren, maar werd na anderhalf uur afgelast vanwege het ongeval.