Ergernis over veldbestormers bij EK: 'Met zo'n dwaas weet je het nooit zeker'

"Het is als influencer een manier om aandacht te trekken", zegt Koen van Heest. De Nederlandse YouTuber is onderdeel van jongensgroep Bankzitters, die ook ruim 1 miljoen volgers heeft op sociale media. "Er kijken zoveel mensen naar het EK, er zijn zoveel camera's."

Al wil hij benadrukken: "Dat is niet onze manier van aandacht trekken."

De Bankzitters volgen Oranje op het EK op de voet. Maar zij halen een stuk onschuldigere toeren uit. Zo aten ze hamburgers in Hamburg. En een van hen 'keek' het gehele duel tegen Frankrijk met een blinddoek om.

Onverwachts

Of Mellstroy de veldbestormers ook echt heeft betaald, is niet duidelijk. "Zelf heeft hij waar voor z'n geld", zegt Van Heest. "Het werd over de hele wereld benoemd. Dat lukt je met geen enkele reclamespot, hoor."

Van Heest: "Nee, ik denk niet dat we nu heel veel veldbestormers gaan zien dankzij influencers, of zo. Het effect neemt uiteindelijk af. Het verliest zijn waarde: ah, weer zo iemand. Het werkte tijdens de finale juist goed, omdat het onverwachts was, denk ik."