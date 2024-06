Nieuw in Nederland: de oranje pistoolgarnaal

Voor de Zeeuwse kust is een garnalensoort aangetroffen die nog nooit eerder in Nederlandse wateren is gezien. Bij een windmolenpark in de Noordzee vonden onderzoekers een oranje pistoolgarnaal.

De plek is onderdeel van een natuurversterkingsproject dat vooral gericht is op de ontwikkeling van oesters. Daarvoor worden zogenoemde oestertafels geplaatst aan de voet van windturbines. Die raken in de loop der tijd begroeid met allerlei diersoorten. Af en toe wordt daar wat afgeschraapt voor onderzoek, en in dat schraapsel is onlangs de oranje pistoolgarnaal gevonden.

Van oorsprong komt de soort voor in het westelijke en centrale deel van Het Kanaal. De oranje pistoolgarnaal verplaatst zich dus naar het noorden. Net als bij veel andere kreeftachtige soorten verschuift het leefgebied als gevolg van klimaatverandering, zeggen onderzoekers.

De oranje pistoolgarnaal werd één keer eerder in de Noordzee aangetroffen. Dat was in 2007 in Engelse wateren bij de monding van de rivier de Theems. In Nederlandse wateren is hij nu voor het eerst ontdekt.

Knalgeluid

Het oranje, kreeftachtige diertje wordt 3,5 centimeter lang. Zoals bij alle pistoolgarnalen is de ene schaar veel groter dan de andere. Met een snelle beweging van die grote schaar - een van de snelste bewegingen in het dierenrijk - kunnen ze een knalgeluid produceren dat op een kilometer afstand hoorbaar is. Daaraan dankt de pistoolgarnaal zijn naam.

Het beestje leeft graag op de stenen bij een windturbine. Met de komst van nieuwe windparken komt er ook meer geschikt leefgebied voor dit soort dieren. Onderzoekers vermoeden dat er al een populatie van de oranje pistoolgarnaal voor de Zeeuwse kust leeft, omdat het dier nu op een heel klein oppervlak is aangetroffen.