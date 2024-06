Van den Broek-Blaak wint NK wielrennen jaar na geboorte dochter: 'Sta helemaal te shaken'

Chantal van den Broek-Blaak is de nieuwe Nederlands kampioen wielrennen bij de vrouwen. De 34-jarige renster van SD Worx keerde begin dit jaar terug na haar zwangerschapsverlof, in 2023 reed ze geen enkele koers.

Het is de eerste overwinning voor Van den Broek-Blaak sinds ze terug is in het peloton. Haar laatste overwinning was de Drentse Acht van Westerveld in het najaar van 2021. Haar grootste overwinning dateert van 2017, toen won ze het WK.

Toch vertelt de winnares dat deze zege voor haar specialer is dan haar WK-winst. "Als die kleine dan op de streep staat en als je kijkt van hoever ik moest komen... Terugkeren in het peloton na een jaar afwezigheid was heel zwaar. Ik ben erin blijven geloven en had vandaag echt een superdag."