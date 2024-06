Bijeenkomst Geesteren na spandoekongeluk: 'Verslagenheid, onbegrip en verdriet'

Twee mensen raakten zwaargewond. Hun toestand is inmiddels stabiel, zei burgemeester Postma vanochtend. "Een aantal van de slachtoffers is zelfs weer thuis", aldus de burgemeester. Hij noemt het een 'klein wonder' dat niemand levensbedreigend gewond raakte. Postma was gisteren zelf ook aanwezig bij de wedstrijd.

Evenementenvergunning

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie zegt dat het nog weken kan duren voordat er meer duidelijkheid is.

De gemeente had een evenementenvergunning verleend voor het duel. Het is niet duidelijk of de hijskraan met het spandoek daar onderdeel van was. "We gaan uitzoeken wat er allemaal was afgesproken en onder welke randvoorwaarden", aldus de burgemeester. Omdat de politie nog onderzoek doet, wil gemeente de vergunning niet tonen.