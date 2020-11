WHO-baas in quarantaine • 'Werkgevers raden personeel gebruik corona-app af'

In het derde kwartaal vlogen bijna 5,5 miljoen reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat zijn 17,6 miljoen reizigers minder dan in het derde kwartaal van 2019, een afname van 76,3 procent, meldt het CBS.

Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar verzesvoudigde het aantal luchtvaartpassagiers.