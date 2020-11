Politie deelt meer coronaboetes uit • 'Prins William verzweeg besmetting'

Beleggers zijn niet te spreken over de onrust bij KLM dit weekend. Het aandeel Air France-KLM opende vanmorgen zo'n 2,7 procent lager op een verder licht positieve beurs in Amsterdam. In korte tijd zakte de koers steeds verder weg, met even een verlies van meer dan 6 procent, waarna het toch weer wat opklauterde.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is het aandeel enorm in waarde gekelderd. Een jaar geleden kostte een aandeel nog 10,57 euro, maar toen het bedrijf vanaf februari de ene na de andere vlucht moest schrappen, bleef daar steeds minder van over. Nu kost een aandeel zo'n 2,74 euro.

Dat betekent ook dat de aandelen die de Nederlandse staat in handen heeft flink in waarde zijn gedaald. Begin vorig jaar werd duidelijk dat minister Hoekstra van Financiën het belang in het bedrijf flink had uitgebreid. De staat bezit 14 procent van de aandelen, en betaalde daar toen 744 miljoen euro voor. Daar zijn in het weekend nog een paar miljoen van verdampt.

Bij een koers van 2,74 euro is het pakket iets minder dan 160 miljoen euro waard. Dat is een papieren verlies, want de staat ziet pas echt geld verdampen als ze de aandelen daadwerkelijk tegen een lagere waarde verkoopt.

