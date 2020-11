Opnamestop in vijf Zuid-Hollandse ziekenhuizen • 'Triest record' in België

De Utrechtse GGD is vandaag met een nieuwe initiatief gestart: een mobiele teststraat. Die bestaat uit een vrachtwagen met oplegger, waarin een testruimte is gemaakt. De mobiele teststraat staat iedere dag op een andere locatie in de provincie. De aftrap was vandaag in Eemnes en morgen staat de vrachtwagen in Woudenberg en Lopik. De coronatests in de mobiele teststraat zijn gratis.

Ook in het Belgische Oost-Vlaanderen rijdt sinds vorige week een mobiele teststraat rond, de zogenoemd sneltestbus. Het is een privé-initiatief van een verzekeringsmaatschappij. De bus kan ingehuurd worden door bedrijven die hun personeel graag willen laten testen. Zo'n test kost 80 euro en binnen 20 minuten is het resultaat bekend.

Huisartsen hebben protest aangetekend tegen de bus bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze vinden dat de sneltests onvoldoende betrouwbaar zijn en dat mensen daardoor een vals gevoel van veiligheid krijgen.

Het Agentschap heeft de bus inmiddels onreglementair verklaard. De testbus valt namelijk onder de voorwaarden van een bevolkingsonderzoek, en daarvoor is toestemming van het agentschap nodig. Dat is niet gebeurd. Als de verzekeringsmaatschappij toch doorgaat met testen kunnen er boetes volgen die oplopen tot 100.000 euro.