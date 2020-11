Duitsland deels op slot • 'Werkgevers raden personeel corona-app af'

Het Rode Kruis schroeft de hulpverlening op voor mensen die getroffen worden door het coronavirus. Ruim een half jaar geleden na de lancering van het Nationaal Actieplan is er in deze tweede golf nog meer hulp nodig, zegt de organisatie. Tot mei is er naar verwachting ruim 48 miljoen euro extra nodig voor medische ondersteuning, voedsel, onderdak en psychosociale hulp.

"We zitten midden in de tweede coronagolf en wij zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben. We verwachten dat de meest kwetsbaren in onze samenleving de gevolgen van deze coronacrisis nog tijden zullen voelen", zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik.