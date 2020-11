Nederland bestelt 9,2 miljoen sneltests • CBS: 47 procent meer webwinkels

In het derde kwartaal van 2020 zijn 47 procent meer webwinkels opgericht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CBS meldt ook dat het aantal nieuwe horecabedrijven met 35 procent gedaald is.

De veranderingen zijn een gevolg van de voortslepende coronacrisis. Vanwege het thuiswerken en het advies om zo min mogelijk te verplaatsen, wordt vooral geïnvesteerd in webwinkels. Behalve in de horeca daalde de hoeveelheid opgerichte ondernemingen ook in de cultuur-, sport- en recreatiesector (34 procent), het onderwijs (31`procent) en de gezondheids- en welzijnszorg (elk 24 procent).

In totaal werden volgens het CBS 16 procent minder bedrijven opgericht in het derde kwartaal van dit jaar in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.