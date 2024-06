Geen gedroomd afscheid: Murray meldt zich af voor zijn vermoedelijk laatste Wimbledon

Andy Murray kan begin juli niet deelnemen aan Wimbledon. De Britse tennisser moet geopereerd worden aan een cyste in zijn ruggenwervel.

Dat Murray de operatie moet ondergaan, werd gisteren al bekend. Vandaag meldt tennisbond ATP dat de Schot Wimbledon moet missen.

De tweevoudig winnaar van het grastoernooi kampt al meerdere jaren met aanhoudend blessureleed. Sinds 2018 kwam hij nooit verder dan de derde ronde op een grandslam. Murray (37) is afgezakt naar de 129ste plek op de wereldranglijst.

De voormalig nummer één van de wereld liet eerder al weten dat hij overweegt om na de zomer te stoppen als prof, al heeft hij daar nog geen definitief besluit over genomen. Murray hoopt nog op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. In 2012 en 2016 won Murray Olympisch goud.

Of hij daar hoge ogen kan gooien, valt te betwijfelen. Want sinds eind maart won Murray in het enkelspel nog maar twee partijen. Woensdag gaf hij wegens een rugblessure op in de tweede ronde van het grastoernooi Queens.