Van der Breggen blijft toekomstige concurrent Vollering 'sowieso tot Tour trainen'

Toch is de winnares van de vorige Tour de France enthousiast. "Dit is mooi voor de wielersport. Anna is er drie jaar uit geweest en dat is niet niks, dus ik ben benieuwd hoe het voor haar gaat zijn. Voor mezelf was het best verrassend, al zag ik ook dat ze de laatste tijd steeds meer ging fietsen. Ik dacht dus al dat het wat begon te kriebelen bij haar."

Vollering: 'Anna blijft voorlopig mijn trainer'

Vollering verwacht veel van de terugkeer van haar huidige trainer. "Als ze met ons (de SD Worx-ploeg, red.) meerijdt, kan ze nog altijd goed mee. Het gaat interessant worden, want ze weet veel van me. Maar ik weet ook veel van haar, want hoe ze mij traint, gaat ze zichzelf ook trainen volgend jaar. Wat dat betreft verwacht ik dat we er een beetje gelijk in staan."

En dus de grote vraag: wat nu? Blijft Van der Breggen de trainster van Vollering? "In ieder geval tot de Tour de France wel. Ik vind het niet fijn om dat nu te veranderen, want elke coach werkt anders. Voorlopig blijft het sowieso nog even Anna."