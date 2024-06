Tientallen gedumpte vaten gevonden in Limburg, 'vrijwel zeker drugsafval'

Bij de Limburgse gemeente Stevensweert, tegen de Belgische grens aan, zijn vanochtend tientallen vaten gevonden met zeer waarschijnlijk drugsafval erin. De brandweer kwam de dumping op het spoor dankzij een melder die een 'anijsachtige geur' rook. De vloeistof die in de vaten zat lekte eruit, met een vlek in het gras als gevolg.

"Het gaat vrijwel zeker om drugsafval", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Zo'n veertig vaten werden gedumpt aan de Verlengde Oude Maasweg. De lekkende vloeistof heeft een bruine vlek achtergelaten in het gras. De gemeente is met een gespecialiseerd bedrijf bezig om de rommel op te ruimen. Het is nog niet bekend of de grond gesaneerd moet worden vanwege de vervuiling, schrijft L1 Nieuws.

Dumpingen

De politie deed afgelopen jaar veel meer vondsten van gedumpt drugsafval: in 2023 trof het 191 keer vaten met chemicaliën aan, een stijging van bijna een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. De politie rolde vorig jaar eveneens meer drugslabs op dan ooit tevoren.

Ook in Limburg gebeurt het regelmatig dat vaten worden gedumpt, ziet de woordvoerder van de veiligheidsregio. En geregeld lekken de chemicaliën vervolgens uit die vaten, zegt hij. "Mensen die de vaten dumpen hebben geen tijd om ze netjes rechtop te zetten met de deksel erop. Dus als je pech hebt, lekt het. En dat gebeurt regelmatig."