Schouten haalt veel vertrouwen uit punt tegen Frankrijk: 'Tegen iedereen opgewassen'

Waar de buitenwacht niet onverdeeld positief was over het optreden van Oranje tegen Frankrijk (0-0), afgelopen vrijdag, is binnen het Nederlands elftal het vertrouwen juist gegroeid. Jerdy Schouten zag dat Nederland had kunnen winnen van de Franse topploeg.

"Dat geeft vertrouwen dat we tegen iedereen opgewassen zijn."

Voor het toernooi begon, was het nog maar de vraag of de PSV-middenvelder veel minuten zou maken op dit EK in Duitsland. Inmiddels is de 27-jarige Schouten, twee sterke optredens tegen Polen en Frankrijk verder, niet meer weg te denken uit de basis. En dat verandert de verwachtingen, merkt hij.