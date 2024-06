Hard én populair: het model-Bukele is een inspiratiebron voor Latijns-Amerika

De Argentijnse minister van Veiligheid bezocht eerder deze week de megagevangenis in El Salvador, net als de prominente Chileense oppositieleider Kast in april. Het ministerie van Justitie in Peru kwam met een 'plan-Bukele' om misdaad te bestrijden, met de bouw van een megagevangenis als onderdeel van het nieuwe beleid.

Op de Hondurese president Castro na zijn het vooralsnog met name rechtse leiders die inspiratie putten uit het model-Bukele. Niet alleen omdat ze denken dat zijn harde aanpak van misdaad werkt, ook omdat ze zien dat Bukele in de hele regio populair is. Zo is Bukele in Chili de populairste Latijns-Amerikaanse leider, zegt een meerderheid van Colombianen de aanpak van Bukele in hun land te willen zien en valt zijn aanpak ook in de smaak bij met name jongere Peruanen en Argentijnen.

Ten koste van democratische waarden

Dat Bukele een autoritaire leider is, die oppositie en vrije pers dwarsboomt en wiens herverkiezing eerder dit jaar volledig ongrondwettelijk was, nemen Latijns-Amerikanen op de koop toe. In 2023 bleek uit een regionale opiniepeiling door opiniebureau Latinobarometro dat minder dan de helft van de Latijns-Amerikanen nog gelooft dat democratie de beste regeringsvorm is, een daling van 15 procent ten opzichte van 2010.

Dat tegelijkertijd in vrijwel alle landen misdaad en veiligheid voor inwoners de belangrijkste thema's zijn, verklaart Bukele's populariteit: Latijns-Amerikanen willen een keiharde aanpak van de misdaad en lijken te accepteren dat dit ten koste kan gaan van democratische waarden.

In El Salvador is die afweging al lang gemaakt: hoewel mensenrechtenorganisaties schrijven over misstanden, onder meer in de megagevangenis van Bukele, is hij met een populariteitscijfer van 90 procent in eigen land mogelijk de populairste leider ter wereld.