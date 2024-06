Onbekende man doodgeschoten onder brug in Amsterdam

Bij een schietincident in Amsterdam-Oost is vannacht iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie, die uitgaat van een misdrijf. Er is nog niemand aangehouden.

Rond 02.30 uur vannacht kreeg de politie een melding dat meerdere schoten waren gehoord op de Westelijke Merwedekanaaldijk, onder de Amsterdamsebrug. Toen de agenten daar aankwamen, troffen ze een zwaargewonde man en een auto aan. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse.

De politie weet nog niet wie het slachtoffer is, zegt een woordvoerder. "Daarom hebben we de nabestaanden ook nog niet kunnen informeren. We doen een beroep op iedereen die wat weet." Er is nog niemand aangehouden.

Het gebied is afgezet en de recherche en forensische opsporing zijn bezig met een uitgebreid onderzoek. "Op de plek zelf, maar ook in de omgeving", aldus de woordvoerder. De politie roept getuigen op zich te melden, schrijft regionale omroep NH.