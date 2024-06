Wereldkampioene Richardson nu wel naar Spelen, drie jaar na cannabisgebruik

De Amerikaanse sprintster Sha'Carri Richardson heeft zich bij de Amerikaanse trials in Eugene geplaatst voor de 100 meter op de Olympische Spelen in Parijs. De 24-jarige wereldkampioene wist de finale van de 100-meter te winnen en zo sportieve revanche te nemen voor het missen van de Spelen in Tokio, drie jaar terug.

Toen mocht de Amerikaanse niet aan de Spelen meedoen doordat ze vlak voor het grote toernooi een maand werd geschorst vanwege cannabisgebruik.

De atlete zei de drugs te hebben gebruikt om zo om te gaan met de dood van haar moeder. "Ik was getriggerd en verblind door emoties", zei ze destijds.

'Ik voel me vereerd'

Als er nu niets geks gebeurt is de wereldkampioene op de 100 meter en de 4x100 meter er deze zomer dus wel bij. Zij wist in Eugene de finale te winnen in 10.71. Met die tijd werd ze meteen de snelste vrouw dit jaar op de 100 meter.

Na haar race werd ze overmand door emoties. "Die emotie was van vreugde voor al het werk dat ik heb gedaan. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel om uit te groeien tot de volwassen vrouw die ik nu ben."

De kwalificatie voor Parijs zorgde ook voor enorme opluchting: "Ik ben vereerd. Elk hoofdstuk dat ik in mijn leven heb meegemaakt, heeft me op dit moment voorbereid."

Naast Richardson plaatsten ook Melissa Jefferson en Twanisha Terry zich voor de 100 meter op de Spelen.