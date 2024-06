Mercedes klimt langzaam uit diep dal: 'Hard werken leidt écht tot progressie'

Hoe anders werd het na het zenuwslopende seizoen van 2021. Verstappen kaapte de titel voor de neus van Hamilton weg door hem in de laatste ronde van de laatste race in te halen. In 2022 volgde een nieuw reglement. De auto's werden totaal anders.

Concept flopt

Mercedes kwam als enige met het unieke zero pod-concept. Zonder al te veel op de technische details in te gaan: het werkte voor geen meter. De auto was langzaam en stuiterde ook nog alle kanten op. In Baku stapte Hamilton met zware rugpijn uit zijn bolide.

Een onverwachte zege in Brazilië bracht geloof in het concept, waardoor er voor 2023 in eerste instantie aan werd vastgehouden. Na een paar races verdween het idee alsnog in de prullenbak. Mercedes werd met een aangepaste auto nog wel tweede in het constructeurskampioenschap, op een straatlengte afstand van Red Bull.

Begin dit jaar was Mercedes slechts het vierde team in de pikorde, op ruime afstand van de top drie. Het leek een uitzichtloze situatie. Goede updates brachten echter hoop en in een regenachtig Canada was George Russell dicht bij de zege. De goede kwalificatie van gisteren versterkt de droom om vooraan terug te keren.