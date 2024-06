Extra vakantiefiles voor de Gotthard verwacht na wegspoelen deel A13

In Zwitserland is door noodweer een stuk van de A13 weggespoeld. Dat is na de A2 de belangrijkste noord-zuidverbinding in dat land. Het herstel zal maanden gaan duren, verwacht de politie. Dat is met de zomervakantie voor de deur slecht nieuws. Autoverkeer van en naar Italië kiest vaak voor de A13 met de San Bernardinopas om files voor de Gotthardtunnel in de A2 te ontwijken.

"Er is weinig hoop dat we de snelweg in afzienbare tijd weer in gebruik kunnen nemen", zegt de politiecommandant van het kanton Graubünden in Zwitserse media. "Het herstel zal maanden, misschien zelfs een jaar in beslag nemen." Hij verwacht veel extra drukte op de A2.

Een woordvoerder van de Zwitserse Rijkswaterstaat is voorzichtiger. Over de exacte duur van het herstel kan volgens hem geen voorspelling worden gedaan. Als de omstandigheden het toelaten, wordt er morgen mee begonnen. Zeker is volgens de woordvoerder dat dit deel van de A13 de komende dagen niet gebruikt kan worden.

De afgelopen dagen was het noodweer in Zuidoost-Zwitserland. Duizenden mensen moesten hun huizen verlaten, omdat woeste bergstromen buiten hun oevers traden. Vier mensen worden nog vermist. Ook elders in Zwitserland traden bij noodweer rivieren buiten hun oevers.