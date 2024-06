NK wielrennen 1988: door rondvaart Oranje vergeten, maar ook massaal bekeken

"De NK wielrennen van 1988? En of ik dat nog weet!", klinkt het vol geestdrift aan de andere kant van de lijn. "Ik had er moeten zijn, maar ik was er niet".

Mart Smeets kan zich die dag nog levendig herinneren, al is het bijna 36 jaar geleden. "Ik zat in de trein van Haarlem naar Arnhem om het commentaar te doen bij het wielrennen. Vlak voor Utrecht werd ik op de schouder getikt door een NS-medewerker. 'Neem me niet kwalijk, maar u moet op Utrecht Centraal uitstappen. Daar staat een taxi klaar om u naar de studio in Hilversum te brengen.'"

"In 1988 waren er natuurlijk geen mobiele telefoons. Dus ik deed wat me werd gevraagd. In Hilversum kreeg ik een poedertje op mijn gezicht en daar gingen we. Géén idee wat er zou komen."