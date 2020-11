'PSV moet fout ook bij zichzelf zoeken, er gaat iets niet goed'

"Tegen ADO hadden ze net zo goed Onder 19 kunnen opstellen", zegt ex-PSV'er Afellay, die de kritiek van PSV-trainer Roger Schmidt ook niet echt kon waarderen . "Voorheen was hij altijd een gentleman, De laatste weken laat hij zich op een bepaalde manier uit dat ik denk: is dit je ware aard? Iedereen heeft te maken met corona."

Om twee redenen volgde er een negatief antwoord uit Zeist. Volgens de KNVB is de corona-uitbraak bij PSV onder controle en heeft PSV nog voldoende spelers. Daarnaast is de aanstaande Europese wedstrijd tegen PAOK nog geen cruciaal Europees duel.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg vindt het verzoek van PSV ook niet heel gepast. "PSV heeft een brede selectie. In de eerste divisie zijn er clubs die echt spelers bij elkaar moeten schrapen, zoals TOP Oss."

De vele besmettingen in de Eindhovense selectie roepen vraagtekens op bij Afellay. "Ze moeten de fout ook bij zichzelf zoeken met zoveel besmettingen. Blijkbaar gaat er iets niet goed."

'Zie liever Ihattaren dan Ekkelenkamp'

In sportief opzicht gaat het volgens Afellay wel goed met PSV. Het spel van de Ivoriaanse aanwinst Ibrahim Sangaré viel hem positief op. "Hij had goede onderscheppingen en raakte niet in paniek als hij met een man in de rug werd aangespeeld. Hij heeft me positief verrast."

"Mijn voetbalhart huilt", zei Afellay twee weken geleden over de situatie van Mohamed Ihattaren in Studio Voetbal. Nu ziet Afellay een heel andere Ihattaren. "Hij heeft de handschoen opgepakt", zegt Afellay. "Hij is weer op de goede weg."