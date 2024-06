Israëlische leger vervoert gewonde arrestant op motorkap jeep

Volgens het Israëlische leger was de man een verdachte. Hij zou bij de stad Jenin in een vuurgevecht met het leger en Palestijnse militanten gewond zijn geraakt. De manier waarop hij werd vervoerd is in strijd met de regels en de waarden van het leger, aldus het leger. De man zou daarna aan medische hulpverleners zijn overgedragen.

PRCS heeft een andere lezing. Op beelden is te zien dat de jeep met de man op de motorkap drie PRCS-ambulances passeert zonder te stoppen. "De bezetters verhinderden dat mensen van de PRCS eerste hulp gaven aan een gewonde man in Jenin", luidt de tekst bij bericht op X. "Ze plaatsten de gewonde voorop een militaire jeep en zetten hem vast voordat ze onze mensen toestemming gaven om hem naar een ziekenhuis te brengen."