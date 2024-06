Kritiek op Depay in Oranje neemt toe, spits zelfbewust: ‘Ik snap de vragen’

Dan heeft Depay er al een gesprek van ongeveer vijftien minuten met bondscoach Ronald Koeman opzitten. Wat daar op het trainingsveld in Wolfsburg wordt besproken, de dag na de 0-0 in Leipzig, is gissen. Maar dat er ruimte is voor verbetering, is duidelijk.

Eindelijk begon Depay eens fit aan de voorbereiding van een eindtoernooi. In Zeist maakte hij de afgelopen weken een uitstekende indruk. Zijn spel in de gewonnen oefenduels met Canada en IJsland was overtuigend. Dit kon weleens zijn EK worden, op weg naar de titel topscorer aller tijden van Oranje.

Zijn waarde voor dit Nederlands elftal staat buiten kijf. Zijn staat van dienst is indrukwekkend, met 45 goals in 94 interlands. Met een Depay in topvorm kan Oranje naar grote hoogtes stijgen. Dat weet Koeman, dat weet Depay.

Zwoegen op een eiland

Juist daarom was het zo'n tegenvaller om de transfervrije spits zo te zien spartelen tegen een topland als Frankrijk. "Ik stond vaak op een eiland", luidde de conclusie van Depay zelf na afloop in de catacomben van de Leipzig Arena.

"Wanneer er een bal naar mij toe kwam, was er weinig ondersteuning. Dan moet je de bal vasthouden en dat lukte een aantal keer niet helaas. Dat moet beter", aldus Depay, van wie 9 van de 29 balcontacten uitmondden in balverlies.