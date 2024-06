Zeker drie doden en tientallen gewonden door luchtaanvallen in Charkiv

Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen en tientallen mensen zijn gewond geraakt bij luchtaanvallen op de Oekraïense stad Charkiv, melden onder anderen de burgemeester van de stad Ihor Terechov en president Zelensky.

Volgens de burgemeester zijn er ruim 50 inwoners van de stad gewond geraakt. Hij meldde even na 14.00 uur dat de stad was getroffen door vier aanvallen. The Kiyiv Independent meldt dat drie raketten een bedrijf troffen en een vierde een appartementencomplex. President Zelensky condoleerde in een bericht op Telegram de familie van de overledenen.

Tweede stad

Charkiv is de tweede stad van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. Rondom de stad wordt hevig gevochten. Tot eind mei boekten de Russen daarbij terreinwinst, maar sindsdien lijkt die opmars gestuit door Oekraïense tegenaanvallen. Daarbij worden vrijwel zeker ook Amerikaanse wapens gebruikt om te schieten op doelen in Rusland.

Ondanks het stuiten van de Russische opmars bij Charkiv heeft het land nog altijd zwaar te lijden onder Russische aanvallen. Zo voerde Rusland gisteren een grootschalige luchtaanval uit op het land waarbij onder meer energie-infrastructuur in het zuiden en westen van het land is getroffen. Dat was zeker de achtste grootschalige raket- en droneaanval in enkele maanden tijd.