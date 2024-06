Dertien aanhoudingen in Griekenland voor veroorzaken bosbrand door vuurwerk

De Griekse politie heeft dertien mensen opgepakt die ervan worden ervan verdacht vuurwerk vanaf een boot te hebben afgestoken bij het eiland Hydra. Dat vuurwerk zou een bosbrand op het eiland hebben veroorzaakt die eergisteren ontstond.

De dertien hebben allen de Griekse nationaliteit en worden vandaag voor de rechter voorgeleid, meldt de Griekse krant Kathimerini. Ze waren aan boord van een luxejacht dat bij het eiland voer. Nadat de brand uitbrak, voeren ze richting een jachthaven in de buurt van Athene. Kort daarna werden ze opgepakt.

Het is zeer droog in het gebied, waardoor het risico op natuurbranden al groot was. De brand, die zeer waarschijnlijk door het vuurwerk was ontstaan, was gistermiddag onder controle.

Uitzonderlijk heet

Het was de afgelopen weken in Griekenland, maar ook in Cyprus en Turkije uitzonderlijk heet voor de tijd van het jaar. Gemiddeld ligt de temperatuur in Griekenland in juni rond de 30 graden, maar regelmatig gingen de temperaturen richting de 40 graden.

Als gevolg daarvan zijn er veel natuurbranden in Griekenland. De Griekse brandweer meldde gisteren dat binnen 24 uur 66 natuurbranden in het land woedden.