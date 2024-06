Turner Deurloo vermoedt dat olympische missie voorbij is: 'Kan niet altijd feest zijn'

Maar met de Spelen van Parijs in zicht lukte het Deurloo niet om dat niveau te halen. "Vier kwalificatiewedstrijden is voor mij heel veel. Je zit een maand lang in de stress, je moet fit zijn. Het is jammer dat het niet is gelukt, maar het kan niet altijd feest zijn."

"Het leven gaat gewoon door, je moet blijven lachen. Ik heb nog een mooie toekomst voor de boeg, I guess." Als het aan Deurloo ligt, is zijn comeback nog niet beëindigd. "Ik denk dat ik nog wel doorga. Eerst even het koppie weer recht, maar ik vind het nog leuk. "

Olympische selectie krijgt vorm

Bij de mannen lijken Casimir Schmidt en Loran de Munck zeker van een olympisch ticket. Schmidt was tijdens de vier kwalificatiewedstrijden telkens de beste meerkamper. In Ahoy werd hij daarnaast voor de vierde keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen.

De Munck zette in de kwalificatiereeks topscores neer op zijn toestel, voltige, en voldeed daarmee aan de richtscores van de bondscoach.