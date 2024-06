Van Liere en Hermès vergroten kans op Spelen met winst bij CHIO Rotterdam

Over 34 dagen beginnen de Olympische Spelen in Parijs en ook al zijn de vier Nederlandse combinaties op de dressuur nog niet bekend, Van Liere kan wel uitgaan van een optreden in de tuinen van Versailles.

Dat wordt dan het debuut van de 33-jarige Zeeuwse. Van Liere ging als reserve mee naar de Spelen in Tokio, maar kwam daar niet in actie. Na een administratieve dwaling van de FEI (de internationale hippische bond) mocht haar toppaard Hermès niet starten en ging Van Liere met Haute Couture toch nog mee.

Revanche

Nu krijgt ze kans op revanche. En met de kür (Girl Power) die Van Liere en Hermès vanavond lieten zien, en de stijgende lijn die ze de laatste maanden tonen, kan de combinatie serieus mee gaan doen om de medailles.

Aankomende dinsdag maakt bondscoach dressuur Patrick van der Meer bekend wie er naar Parijs gaan. Dat daarbij een plekje is gereserveerd voor Van Liere, is geen wilde gok.

Emmelie Scholtens, Marlies van Baalen (op Habibi N.O.P.), Edward Gal (op Total US) en Hans Peter Minderhoud (op Toto Jr.) zijn de kanshebbers voor de andere drie tickets voor de Olympische Spelen.