België herstelt de orde in groep E met verdiende zege op Roemenië

De onverwachte zeperd van afgelopen maandag - de eerste nederlaag in de vijftien wedstrijden onder bondscoach Domenico Tedesco - was hard aangekomen in het Belgische kamp. Maar tot een crisisstemming leidde het niet. Daarvoor was het zelfvertrouwen net even te groot.

Bovendien was er zeker niet slecht gespeeld en ook nog twee keer gescoord, zij het dat spits Romelu Lukaku, die ook enkele mooie kansen miste, de pech had dat zijn treffers reglementair net niet door de beugel konden.