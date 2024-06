Twee goals, twee assists: Mbappé blinkt uit in oefenduel met Duitse jeugdploeg

Zestig minuten

Daarin liet Mbappé zien dat er met zijn vorm niets mis is. Tegen de onder-19 van de club uit de tweede Bundesliga was hij goed voor twee goals en twee assists. Beelden zijn er niet van het duel dat achter gesloten deuren gespeeld werd. De uitslag is evenmin bekend.

Net als eerder na het groepsduel met Oostenrijk liet Deschamps zijn reservespelers een dag later twee keer een half uur oefenen tegen de Duitse jeugd. Een week geleden stal Bradley Barcola de show met een prachtige dribbel, nu was dat Mbappé.