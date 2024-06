Onzelfzuchtige Ronaldo met Portugal naar achtste finales EK, zege op Turkije

Na deze megablunder was het Turkse moreel gebroken. Zonder de in de rust gewisselde Kökçü had Turkije na rust niets te bieden. Ook invallers Güler en Yildiz konden het tij niet keren. Het slotakkoord was voor Ronaldo, met een assist dit keer.

Het is dus nog even wachten op de vijftiende EK-goal van Ronaldo. De EK-topscorer aller tijden scoorde op de alle vijf voorgaande toernooien, in 2004 (2), 2008 (1), 2012 (3), 2016 (3) en 2021 (5).