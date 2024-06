Groot spandoek valt naar beneden bij oefenduel FC Twente, meerdere gewonden

Het spandoek, dat aan een hijskraan hing, kwam rond 18.15 uur naar beneden. Aan het spandoek zaten volgens de Veiligheidsregio een aantal ijzeren staven. Op beelden is te zien dat het spandoek achter het doel terechtkomt.

Volgens Tubantia ging het mis op het moment dat beide elftallen, Stevo en FC Twente, het veld betraden. Het naar beneden gevallen spandoek is van de supportersvereniging van Stevo uit Geesteren. In een video op het X-account van voetbalclub Stevo, die inmiddels verwijderd is, was te zien hoe de voorbereidingen voor het ophangen van het spandoek verliepen.

Stevo laat weten dat de wedstrijd "wegens tragische omstandigheden is afgelast".