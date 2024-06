Groot spandoek valt naar beneden bij oefenduel FC Twente, meerdere gewonden

Het spandoek, dat aan een hijskraan hing, kwam rond 18.15 uur naar beneden. Aan het spandoek zaten volgens de Veiligheidsregio een aantal ijzeren staven. Op beelden is te zien dat het spandoek achter het doel terechtkomt.

Volgens Tubantia ging het mis op het moment dat beide elftallen, Stevo en FC Twente, het veld betraden. Het naar beneden gevallen spandoek zou van de supportersvereniging uit Geesteren zijn. Volgens de krant waren er op het moment van het ongeluk enkele honderden supporters aanwezig.

RTV Oost meldt dat spelers direct te hulp schoten nadat het spandoek naar beneden viel. FC Twente zegt op X over het incident: "Onze aandacht gaat uit naar de supporters die gewond zijn geraakt en de mensen om hen heen. We wensen iedereen veel sterkte."

De hulpdiensten rukten onder meer met twee traumahelikopters uit. Ook werden ambulances uit Duitsland opgeroepen. In totaal zijn er volgens de Veiligheidsregio tien ambulances aanwezig. De brandweer is ter plaatse bezig met drones om de situatie goed in kaart te brengen. Publiek dat op de wedstrijd was afgekomen werd verzocht om naar huis te gaan.