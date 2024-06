Ook bij Red Bull ziet men McLaren groeien: 'Al drie races het beste team'

Uit de schaduw van Red Bull lijkt McLaren als voornaamste uitdager te verschijnen. Ook in Barcelona maakt het team indruk, met poleposition voor Lando Norris, die Max Verstappen nét achter zich hield.

In Miami won Norris de race, in Canada maakte hij het Verstappen ontzettend lastig. Ook Helmut Marko, adviseur van Red Bull, ziet dat de renstal aan een opmars bezig is. "McLaren is sinds drie races het sterkste team."

Dat Verstappen ook voor de GP van Spanje niet domineert, kan Marko mee leven. "De afstelling is in de juiste richting ontwikkeld. We zetten druk, deden de juiste wijzigingen en Max reed in de derde sessie een fantastische ronde."

Bekijk hier de reactie van McLaren-CEO Zak Brown: