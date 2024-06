Toeristen moeten Italiaanse eiland Capri mijden vanwege watertekort

Dagjesmensen die Capri willen bezoeken, komen van een koude kermis thuis; door een drinkwatertekort mogen ze het eiland tijdelijk niet op. Dat heeft de burgemeester van Capri vanochtend besloten. Alleen mensen die in een hotel verblijven of een vakantiewoning hebben op het eiland zijn nog welkom.

Afgelopen donderdag brak een van de belangrijkste waterleidingen tussen het eiland en het Italiaanse vasteland. De reparatiewerkzaamheden gingen die dag nog van start, maar door technische problemen is het tot nu toe niet gelukt om de watervoorziening weer op gang te krijgen.

Daardoor kan de burgemeester "essentiële voorzieningen niet voor iedereen garanderen", aldus Italiaanse media. Dat is volgens burgemeester Falco helemaal moeilijk nu het toeristenseizoen in volle gang is. In de zomermaanden komen duizenden mensen per dag met de boot naar het eiland.

Na het noodbevel ontstonden vanochtend lange rijen in de haven van Napels, een van de locaties waarvandaan veerboten naar Capri normaal gesproken vertrekken. Boten die al onderweg waren naar het eiland, moesten omkeren.

Afgelegen gebieden

Voor bewoners van het eiland is er op dit moment drinkwater, maar dat raakt wel langzaam op. Zeker in lastig bereikbare gebieden, zoals Anacapri in het zuiden van het eiland, zou de watervoorraad zeer beperkt zijn. Hotels en vakantiewoningen beschikken vaak over eigen watertanks; daarom mogen toeristen die in zo'n accommodatie verblijven vooralsnog naar het eiland afreizen.

Het noodbevel op Capri is tijdelijk, al is nog onduidelijk wanneer het afloopt. Ook is niet bekend wanneer de waterleiding gerepareerd zal zijn.