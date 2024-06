Gewonden bij ontploffing barbecue op festival Scheveningen

Bij een ontploffing van een barbecue op het strand van Scheveningen is vanmiddag een man zwaargewond geraakt. Hij is overgebracht naar het Brandwondencentrum in Rotterdam, meldt Omroep West.

Volgens een woordvoerder van de brandweer liepen drie anderen bij de ontploffing lichtere brandwonden op. Zij konden op het strand worden behandeld.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur toen een medewerker van een Caribisch festival op het Noorderstrand een barbecue bijvulde met een brandbare gel. De barbecue, die was opgesteld in een partytent, ontplofte direct.

Een medisch team landde met een traumahelikopter op het strand om extra hulp te verlenen. De brandweer kondigde meteen een stookverbod af op het kleinschalige festival.

Omdat het om een medewerker van het festival gaat, stelt de Arbeidsinspectie een onderzoek in naar de precieze oorzaak van het ongeluk.