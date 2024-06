Uitblinker Mamardasjvili en Mikautadze helpen Georgië aan punt tegen Tsjechen

Georgië speelde tegen Turkije (3-1 nederlaag) een van de leukste wedstrijden van het toernooi. Ook tegen Tsjechië kwam de ploeg dapper voor de dag.

Op enthousiasme - en met de klasse van aanvallers Mikautadze en natuurlijk Chvitsja Kvaratschelia - maakten de Georgiërs het ook Tsjechië knap lastig.

Tsjechen in de aanval

Toch was Tsjechië aan de bal constanter. In het verloren duel met Portugal beperkte de ploeg van bondscoach Ivan Hasek zich tot verdedigen, tegen Georgië werd er ook aardig gevoetbald. In de derde minuut kregen de Tsjechen een eerste grote kans, maar keeper Mamardasjvili onderscheidde zich met een mooie dubbele redding.

De doelman van Valencia speelde sowieso een fantastische wedstrijd. Mamardasjvili brak door toen Jasper Cillessen in 2021 geblesseerd raakte bij Valencia. Afgelopen seizoen groeide hij uit tot een van de betere keepers in Spanje.