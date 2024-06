Fysieke tegenslag voor Sabalenka, Jabeur en Murray vlak voor Wimbledon

Aryna Sabalenka heeft bij het grastoernooi in Berlijn opgegeven. De 26-jarige Belarussische tennisster, nummer drie op de wereldranglijst, had in haar kwartfinalepartij tegen Anna Kalinskaja te veel last van een schouderblessure en gaf er op 1-5 de brui aan.

Ze is niet de enige speelster in het vrouwencircuit die een dikke week voor de start het grandslamtoernooi op het gras van Wimbledon te maken heeft gekregen met fysieke tegenslag.

Ook Ons Jabeur moest in de Duitse hoofdstad de strijd staken. De Tunesische nummer tien van de wereld moest het in haar partij tegen Coco Gauff nipt afleggen in de tiebreak van de eerste set. Ze stapte even later ziek van de baan.

Vrijdag gaf ook Jelena Rybakina (WTA-4) al op in Berlijn. De 25-jarige Kazachse oogde niet helemaal fit en verliet bij een 1-3 stand gehaast de baan. Ze keerde daarna niet meer terug.

Ook tegenslag voor Murray

Bij de mannen heeft Andy Murray met lichamelijk ongemak te maken gekregen. De 37-jarige tennisser ondergaat zaterdag een rugoperatie, zo heeft zijn management bekendgemaakt.

Of hij daardoor Wimbledon en de Olympische Spelen moet missen, is nog niet bekend. Wimbledon begint al op 1 juli. Murray was van plan om voor de laatste keer in zijn loopbaan op Wimbledon in actie te komen. Hij won het grandslamtoernooi in 2013 en 2016. Hij zou in Londen uitkomen in het enkelspel en in het dubbelspel met zijn broer Jamie.

Murray gaf afgelopen woensdag op het gras van Queen's in de tweede ronde op tegen de Australiër Jordan Thompson. In het verleden kampte hij vaker met rugproblemen.

Murray werd onlangs geselecteerd voor de Olympische Spelen in Parijs, die op 26 juli beginnen. Hij veroverde in 2012 en 2016 het goud.