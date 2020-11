'Snakebite' Wright tankt met eerste Europese titel vertrouwen richting WK

Peter Wright is zondagavond voor het eerst Europees kampioen darts geworden. De Schot versloeg de Engelsman James Wade in de finale met duidelijke cijfers: 11-4.

Het EK is één van de negen majors op de PDC-kalender. Het is een toernooi voor de beste 32 spelers op de Europese ranglijst. Daar kunnen ook spelers uit andere werelddelen bij zitten als ze voldoende hebben gescoord op Europese toernooien gedurende het seizoen.

Wright, die eerder op de dag de finale had bereikt door af te rekenen met Jonny Clayton (11-8), gaat met de Europese titel op zak met vertrouwen richting het WK, dat op 18 december start in dartstempel Alexandra Palace. Hij verdedigt daar zijn wereldtitel.

Nederlanders uitgeschakeld

Het EK darts kende vanaf de halve eindstrijd geen Nederlandse inbreng meer.

Michael van Gerwen strandde in de achtste finales op pijnlijke wijze (10-4) van Ian White en Dirk van Duijvenbode verloor met dezelfde cijfers in de kwartfinales van Clayton.

WK voor landenteams

Komende week (6 tot en met 8 november) staat er eerst een ander WK op het programma, maar daar zal Wright niet aanwezig zijn. Vorig jaar won hij nog samen met Gary Anderson, maar het duo wil vanwege het coronavirus niet te veel door Europa reizen en heeft vriendelijk bedankt. John Henderson en Robert Thornton zullen nu in actie komen voor Schotland.

Van Gerwen speelt dit jaar met Danny Noppert, die debuteert. Vorig jaar had Van Gerwen Jermaine Wattimena als partner. Zij eindigden in de halve finales. Nederland won het toernooi in 2010 (Raymond van Barneveld en Co Stompé), 2014, 2017 en 2018 (alle drie Van Barneveld en Van Gerwen).