Sainz sluit derde training in Spanje als snelste af, brandje bij McLaren

Halverwege de training stuurden de teams hun rijders op pad op mediumbanden met relatief veel brandstof aan boord, om data te vergaren voor de race, wat vanzelfsprekend geen snellere rondetijden opleverde.

Die kwamen pas weer in de slotminuten van de sessie op de klokken op zachte banden, waarbij Sainz het spits afbeet. In een poging zijn 1.13.013 nog te verbeteren, werd de Spanjaard even gehinderd door de Red Bull van Max Verstappen, die daar op het oog weinig aan kon doen.

Ook Leclerc en Norris reden elkaar in de weg weg, waarbij de Monegask daarna gefrustreerd nog even Norris licht raakte. Mogelijk heeft dat nog een gridstraf voor de race voor Leclerc tot gevolg.