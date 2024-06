Rotterdam sluit kade voor straatracers, 'alsof ik op Zandvoort moet slapen'

Rotterdam gaat de Rhijnspoorkade een deel van de week 's nachts afsluiten. De gemeente wil zo voorkomen dat de weg langs het water van de Nieuwe Maas wordt gebruikt voor illegale straatraces.

De weg wordt voortaan elke week afgesloten van donderdagavond tot en met zondagnacht. Vanavond worden er voor het eerst hekken gezet om mensen te weren. Over een maand zullen slagbomen de hekken vervangen, meldt de regionale omroep Rijnmond.

"Fantastisch. Ik ben er heel blij mee en we gaan de zomer in zonder herrie", zegt Anneke (achternaam bekend bij Rijnmond-redactie) die vlak bij de kade woont.

Anneke is een van de bewoners die eerder bij de gemeente aan de bel trokken naar aanleiding van de overlast, vooral in de weekenden. "Honderden auto's rijden een lus van het tankstation via de Maasboulevard, Tropicana en de Rhijnspoorkade", zegt ze. "Ze trekken hard op en claxonneren. Het lijkt wel alsof ik op Zandvoort moet slapen. Zo'n herrie."

Gebiedsverboden

De problematiek in Rotterdam is niet nieuw. In 2021 werden bewoners tegenover de Parkkade geteisterd door hangjongeren in auto's. Daarvoor 'gebruikten' ze de Witte de Withstraat en de Meent in hartje Rotterdam. Toen de gemeente ingreep door daar 30 kilometerzones in te stellen, camera's op te hangen, bloembakken op de weg te plaatsen en te dreigen met gebiedsverboden, verplaatsten de problemen zich naar de Maasboulevard en de parallel gelegen Rhijnspoorkade.

Vorig jaar zomer werden in Rotterdam nog bijna driehonderd 'verkeersaso's' beboet in Rotterdam. Zij maakten zich onder meer schuldig aan 'het maken van onnodig geluid' ofwel rijden in herriebakken, te hard rijden, rijden zonder rijbewijs of gordel en rijden in gestolen auto's, meldde de politie toen. Er werden boetes tot 3000 euro uitgedeeld.

Maar de overlast is daarmee niet voorbij. "Het zijn over het algemeen Volkswagens die helemaal uitgebouwd zijn met van die enorme pijpen aan de achterkant", zegt Annekes buurvrouw Yvette. "Motoren doen wheelies (balanceren op het achterwiel, red.) en je ziet hier echte straatracers. In het weekend gaat het soms tot 04.00 uur 's nachts door."

Geen thee drinken

De problemen beperken zich volgens Yvette niet tot geluidsoverlast. Ze ziet vaak ballonnetjes of lachgastanks. "Ze komen hier geen thee drinken. Ik heb ze zelfs op de motorkap zien snuiven."

Aan de politie ligt het niet, zeggen de twee bewoners. Agenten doen hun best om straatraces te voorkomen. Begin deze maand werden meer dan honderd voertuigen gecontroleerd, waarbij vier bestuurders zijn opgepakt voor rijden onder invloed; vier auto's en een motor zijn in beslag genomen.

Maar de controles zijn niet afschrikwekkend genoeg, zeggen de twee. Vanuit hun appartement zien ze een kat-en-muisspel tussen de auto's en politie. "Ze parkeren de auto's, doven de lichten of keren om en wachten tot de politie weer weg is. Na de controles trekken de auto's juist harder op. Het zijn treiteracties."

De bewoners hopen dat de afsluiting van de kade tot een eind aan de lawaaiige nachten leidt. Al is Yvette er niet gerust op. "Ik houd mijn hart vast", zegt ze. "Ik hoop dat de overlastgevers een andere plek gaan zoeken waar geen mensen wonen."