Nederlandse volleyballers verliezen laatste Nations League-duel van Canada

De Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste wedstrijd in de Nations League verloren. Canada was na een mooi gevecht nipt te sterk in Manilla: 3-2 (21-25,25-22,28-26,14-25,15-9).

Oranje begon goed en kwam in de tweede set ook nog bijna langszij, maar op het zevende setpunt was het dan toch raak voor de Canadezen (FIVB-9), die na twee gemiste setpunten van Nederland ook in set drie de beste waren. Met veel dank aan Nimir Abdel-Aziz (34 punten) dwong Oranje (FIVB-13) nog wel een vijfde set af.

Maar daarin haalde Nederland, dat zich niet voor de Spelen wist te plaatsen, niet meer het niveau van set vier. Het verloor zijn zesde wedstrijd op rij.