Zes jaar na sluiting wordt geruchtmakende camping Fort Oranje geveild

Camping Fort Oranje in Rijsbergen wordt komende week geveild. Zes jaar na de gedwongen sluiting hoopt de gemeente zo het bedrag terug te verdienen dat is uitgegeven voor de jarenlange handhaving, de ontruiming en het beheer van de camping. De kosten worden geschat op vijf miljoen euro.

"De gemeente Zundert pakt nu door en ziet mogelijkheden om nog dit jaar tot afronding van de procedures rond Fort Oranje te komen", zegt burgemeester Joyce Vermue bij Omroep Brabant. "Het wordt tijd dat we het gebied rust voor de langere termijn gaan bieden."

Fort Oranje begon ooit als een familiecamping, maar ontwikkelde zich tot wat de gemeente een "criminele woonwijk" noemde. De camping was een broedplaats geworden van drugscriminaliteit, prostitutie en mensenhandel, waar ongeveer 600 mensen "onder schrijnende omstandigheden" leefden. De GGD concludeerde destijds "dat niemand in Nederland in deze omstandigheden mag leven".

In 2017 besloot de gemeente Zundert beslag te laten leggen op de camping en het beheer over te nemen. Even later volgde de ontruiming, een jaar later werd de camping definitief gesloten.