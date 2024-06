Oekraïense energievoorzieningen verder beschadigd door Russische aanval

Rusland heeft opnieuw een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer energie-infrastructuur in het zuiden en westen van het land is getroffen, melden de Oekraïense autoriteiten. Als gevolg van zulke gerichte aanvallen kampen burgers vaker met stroomuitval of een gebrek aan gas.

Het Russische leger stelt dat een reeks militaire doelwitten verspreid over Oekraïne is geraakt. Erkend wordt dat (energie)infrastructuur een doelwit is voor drones en raketten. Het Kremlin noemt dat een vergelding voor Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied, zoals die van de nacht ervoor.

In West-Oekraïne troffen Russische raketten een gasinstallatie. Er wordt gesproken over schade, maar de omvang is onduidelijk. Als gevolg van de aanval moet een recordhoeveelheid energie worden geïmporteerd, zegt het ministerie van Energie.

Langer dagelijks zonder stroom

In mei voerde Oekraïne dagelijkse black-outs in, om zuiniger om te springen met de resterende energie. Industriebedrijven en burgers hadden aanvankelijk dagelijks zo'n 2,5 uur geen stroom. Volgens de krant Kyiv Independent is het aantal stroomloze uren daarna fors verhoogd, vanwege aanvullende aanvallen.

Afgelopen nacht werden twaalf van de zestien Russische raketten neergehaald, stelt het Oekraïense leger in een verklaring. Ook zouden alle dertien kamikazedrones uit de lucht zijn gehaald. Het is nog onduidelijk hoeveel Oekraïense slachtoffers er zijn gevallen. Bij een aangevallen energiecentrale in de regio Zaporizja zijn twee medewerkers gewond geraakt, zegt hun werkgever.

Olieraffinaderijen in Rusland aangevallen

In de nacht van donderdag op vrijdag viel Oekraïne onder meer olieraffinaderijen over de grens in Rusland. Met drones werden installaties in en rondom de Russische steden Bryansk en Krasnodar getroffen, meldt het Oekraïense leger. Ook een opslagplaats voor Iraanse kamikazedrones zou zijn verwoest.

Het Russische bombardement van afgelopen nacht was zeker de achtste grootschalige raket- en droneaanval in enkele maanden tijd. In de nacht van woensdag op donderdag werden eveneens energievoorzieningen beschoten. De Oekraïense capaciteit om energie op te wekken is naar schatting sinds maart gehalveerd. Behalve voor burgers leidt dit ook tot problemen voor de Oekraïense defensie-industrie.

Washington geeft Oekraïne voorrang bij de levering van Patriot-luchtverdedigingsraketten, maakte het Witte Huis deze week bekend. Kyiv heeft de afgelopen tijd meer afweersystemen en munitie gekregen van bondgenoten.